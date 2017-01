Veja os 10 produtos mais comercializados na Ceasa em 2016

13:54 · 25.01.2017 / atualizado às 14:13 por Redação Diário do Nordeste

Tradicional na mesa do cearense, no segundo lugar do ranking está a banana pacovan ( Foto: Rodrigo Carvalho )

Prestes a ir a concessão, a Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) possui grande importância no equilíbrio do mercado de alimentos no Estado. No ano passado, nos três entrepostos da Ceasa (Maracanaú, Ibiapaba e Cariri) foram comercializados 638.843 toneladas de alimentos. Desse total, 51.514 toneladas foram comercializadas no Cariri, 77.241 toneladas na Ibiapaba e 510.087 toneladas em Maracanaú.

Mesmo em meio à seca, muitos produtos se destacam na venda dos entrepostos cearenses.Entre os 10 produtos mais vendidos na Ceasa Maracanaú, estão: banana pacovan e prata e o tomate, alimentos produzidos em maior escala no Ceará.

A origem dos produtos é bastante variada. Em primeiro lugar no ranking dos 10 mais comercializados permanece a laranja com 59.029 toneladas. A fruta é produzida em Sergipe, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. O Ceará não tem produção própria de laranja, mas os permissionários da Ceasa se organizam e trazem a fruta de outros estados.

Tradicional na mesa do cearense, no segundo lugar do ranking está a banana pacovan. Foram comercializadas 33.189 toneladas desta fruta no mercado de Maracanaú em 2016.A banana pacovan é produzida nos municípios do Maciço de Baturité, no Ceará.

A batata inglesa aparece em terceiro lugar com a comercialização de 32.933 toneladas. Proveniente de Minas Gerais e Bahia a raiz é bastante consumida na Ceasa Maracanaú. Em seguida vem o tomate, produzido em sua maioria na Serra da Ibiapaba, nos municípios de Guaraciaba do Norte e Tianguá.

Independentemente da produção ser local ou de outros estados, segundo Odálio Girão, analista de mercado da Ceasa, comerciantes da Central sempre se organizam para nunca faltar alimento na mesa do consumidor cearense. Segundo ele, a laranja é um bom exemplo desta logística, pois a fruta é a mais comercializada no entreposto mesmo sem ser produzida no Ceará.

Veja o ranking