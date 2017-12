Varejo registra crescimento de 2,3% em novembro

09:37 · 18.12.2017 por Redação Diário do Nordeste

A receita de vendas do comércio varejista brasileiro registrou alta de 2,3% em novembro de 2017 em comparação com o mesmo período do ano passado, após descontada a inflação aplicada aos setores do varejo ampliado, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) divulgado nesta sexta-feira (15).

“O ICVA vem evidenciando uma melhora no desempenho do varejo brasileiro. Já estamos no quarto mês consecutivo de crescimento, com cada vez menos setores e regiões apresentando retração", comenta Gabriel Mariotto, gerente da área de inteligência da Cielo.

Vale ressaltar que o desempenho do mês de novembro de 2017 ainda foi levemente prejudicado pelo calendário, por conta da distribuição dos feriados em dias de semana diferentes de 2016. Ajustados estes efeitos, o índice apontaria uma alta de 2,6%, uma aceleração em relação a outubro na mesma base de comparação (0,7%).

Em termos nominais, o ICVA apresentou alta de 3,0% em novembro sobre um ano antes. Descontados os efeitos de calendário, o índice nominal aponta também uma aceleração na passagem de outubro para novembro: de 1,6% para 3,3%.

Black Friday

A Black Friday vem se consolidando no Brasil, a cada ano, como a data comemorativa que mais cresce em faturamento, na comparação com o ano anterior. As vendas realizadas na sexta-feira de descontos (24/11) apresentaram crescimento de 11,9% em relação à edição de 2016.

Considerando o período entre quinta-feira (23/11) e domingo (26/11), o ICVA nominal registrou crescimento de 8,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já no E-commerce a performance foi ainda maior, com crescimento nominal de 20,8%.

“Estes resultados da Black Friday contribuíram para alavancar o ICVA de Novembro”, comenta Mariotto.

Inflação

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado em novembro pelo IBGE registrou alta de 2,80% no acumulado dos últimos 12 meses, enquanto outubro havia registrado 2,70%. Esse resultado, assim como aconteceu no mês passado, foi impulsionado pelos preços dos itens do setor de Habitação – que não impactam diretamente o comércio varejista.

Assim, ponderando o IPCA pelos setores e pesos do varejo ampliado, a inflação ficou em 0,7%, uma leve desaceleração em relação a outubro (0,9%).

Setores

Os setores que ainda apresentam retração em relação ao mesmo mês do ano passado já foram minoria em novembro.

O grande destaque positivo de novembro foi o setor de Móveis, Eletro e Lojas de Departamento, que teve alta expressiva e acelerou em relação a outubro. Este resultado foi bastante influenciado pela Black Friday, já que a data tradicionalmente impulsiona vendas de artigos destes setores.

O grupo de setores que comercializam bens não duráveis mostrou de um lado Supermercados e Hipermercados se recuperando bem após um início de ano com desaceleração, e por outro Postos de Combustíveis, que continua com retração, desde o início do ano.

Por fim, o setor de Serviços acelerou na comparação com o mês passado, com destaque positivo para Alimentação - Bares e Restaurantes e Turismo e Transportes.