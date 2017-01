Unimed Fortaleza promove ação para se aproximar dos clientes

12:58 · 18.01.2017 / atualizado às 17:33 por Redação Diário do Nordeste

Em sua primeira edição, o evento contou com a presença de 20 participantes que foram selecionados através dos canais de comunicação que a Unimed Fortaleza possui com o público externo.

Pela primeira vez desde o início da sua gestão à frente da Unimed Fortaleza, o Dr. João Borges abriu as portas da Unimed Fortaleza nessa terça-feira (17), para ouvir os clientes da cooperativa. A ação faz parte do programa Amigos da Marca, que tem o objetivo de criar uma relação próxima e de transparência entre clientes e a operadora de saúde.

Em sua primeira edição, o evento contou com a presença de 20 participantes que foram selecionados através dos canais de comunicação que a Unimed Fortaleza possui com o público externo, como as redes sociais, ouvidoria e lista de sugestões das suas unidades próprias.

O presidente da Unimed Fortaleza, Dr. João Borges, ressaltou o compromisso da cooperativa em atender bem, promovendo inovações que elevem o nível de excelência dos serviços. “Nesses três anos de gestão, essa foi uma das principais ações no sentido de chegar mais perto do usuário e saber realmente o que nós estamos fazendo certo e o que podemos melhorar, e claro, aprender com eles como a gente pode atender ainda melhor”.

O advogado Zacarias Oliveira foi um dos clientes que participou do encontro com o presidente e disse que o momento foi gratificante, um incentivo que ajuda a fortalecer os laços com a cooperativa. “Sou cliente da Unimed Fortaleza há 30 anos e a partir de hoje me sinto parte de verdade da cooperativa”.

Já para a Ana Catarina Ibiapina, cliente Multiplan há 28 anos, a experiência foi muito proveitosa. Segundo ela, esse momento de aproximação entre clientes e gestão é muito válido. “Ser cliente Unimed Fortaleza é maravilhoso. Eu e minha família só temos elogios a esse plano. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer o presidente e isso não tem preço, sei que essa troca vai contribuir para melhorar cada vez mais o nosso plano”, finaliza.