Última parcela do IPVA vence na próxima segunda-feira

12:51 · 09.06.2017 / atualizado às 12:58 por Redação Diário do Nordeste

Contribuinte deve imprimir o boleto no site da Sefaz para efetuar o pagamento

A reta final para quitação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) 2017 chegou. Vence no próximo dia 12 deste mês a quinta e última parcela do imposto para quem optou pelo parcelamento.

É importante o contribuinte lembrar que a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) não fará envio de boletos pelos Correios. Eles estão disponíveis aos contribuintes no site da Secretaria (www.sefaz.ce.gov.br). A rede arrecadadora do IPVA inclui o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNB, Bradesco, casas lotéricas e Farmácias Pague Menos.

Como em 2016, o IPVA 2017 poderá ser pago nos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco, bastando para tanto que o contribuinte tenha acesso ao seu respectivo internet banking.

Ao todo, 2.215.370 veículos estão sendo tributados, com uma previsão de arrecadação de R$ 828.562.883,17 milhões, onde 50% desse valor pertence ao tesouro estadual e os outros 50% são destinados aos municípios cearenses.