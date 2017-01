Uber cria taxa fixa para viagens; custo será de R$ 0,75

11:57 · 06.01.2017 / atualizado às 12:08 por Redação Diário do Nordeste

Segundo a Uber, nova taxa ajudará a apoiar iniciativas de segurança para motoristas parceiros e usuários

O aplicativo de caronas Uber anunciou que todas as viagens realizadas por meio da plataforma terão uma nova taxa, no valor de R$ 0,75 por percurso. A empresa justifica a cobrança, que foi iniciada ontem (5), para "manter o crescimento saudável" da Uber no Brasil.

"Este Custo Fixo ajudará a apoiar iniciativas de segurança para motoristas parceiros e usuários, além de outros custos operacionais", informa a empresa, em nota. "Nossos investimentos contínuos na plataforma ajudam a melhorar a confiabilidade e sustentabilidade da experiência Uber para todos.



Além do custo fixo, o aplicativo cobra preço base de R$ 2,50 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado e R$ 0,20 por minuto dentro do veículo, sendo o preço mínimo no valor de R$ 6. Essas tarifas, entretanto, podem mudar a depender da demanda e da oferta de veículos na região, a chamada tarifa dinâmica.