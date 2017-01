Twitter escolhe executiva para comandar operações no Brasil

12:58 · 09.01.2017 por FOLHAPRESS

O Twitter anunciou nesta segunda-feira (9) mudança no comando de suas operações do Brasil. Fiamma Zarife, que atuava como diretora de agências na empresa, substituirá Guilherme Ribenboim à frente do negócio da rede social no país.

Ribenboim seguirá no cargo de vice-presidente do Twitter para a América Latina e passará a liderar globalmente a área de desenvolvimento de soluções para clientes do Twitter, que fica em Nova York.

Em nota, Ribenboim diz que a escolha de Fiamma "busca aprofundar o que fazemos desde que chegamos ao Brasil há quatro anos: gerar valor aos nossos usuários e criar relacionamentos estratégicos com parceiros de mídia, agências de publicidade e marcas".

No mesmo comunicado, Fiamma diz que buscará "preservar a cultura do Twitter Brasil, que coloca os objetivos de negócios de parceiros e clientes no centro das nossas decisões".

Ela atuou como vice-presidente de conteúdo e serviços da Samsung na América Latina e tem passagem por Claro, Oi, Telecom Italia, ATL, Banco Boavista e Petrobras Distribuidora.