Turistas são recepcionados no Aeroporto de Fortaleza

10:28 · 12.06.2017 / atualizado às 15:02 por Redação Diário do Nordeste

A partir desta segunda-feira (12), a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setfor) estará dando as boas vindas aos turistas no Aeroporto Internacional Pinto Martins, com apresentações juninas e forró pé de serra. A ação é uma parceira da Prefeitura, Infraero e iniciativa privada, através da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

As apresentações devem acontecer durante o mês de junho, as segundas, quintas e sextas-feiras, a partir do meio dia. Além do festejo junino com a Quadrilha Zé Testinha, acompanhada por trios de forró pé de serra, a Secretaria Municipal de Turismo (Setfor) também estará distribuindo brindes e material informativo, com mapas e pontos turísticos da capital.

“Será nossas boas vindas à alta estação e já aproveitando o incremento de turistas na cidade durante o feriado de Corpus Christi. Vamos recepcionar os turistas com muita festa. Já temos outras atividades programadas para julho. Estamos otimistas com as pesquisas que apontam Fortaleza como o principal destino do país”, comemora Alexandre Pereira, secretário de turismo de Fortaleza.

Esta será a terceira ação realizada pela Prefeitura e Infraero no Aeroporto desde janeiro. Em abril, no aniversário de Fortaleza, os turistas foram recebidos com apresentações de Maracatu. Em maio, comemorando o aniversário da Infraero, a programação foi shows de humor para os visitantes.

Com a chegada da alta estação outros locais da capital, como o Mercado dos Peixes, Monsenhor Tabosa e Estoril, também devem receber ações e atividades realizadas pela Prefeitura.