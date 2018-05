Trade turístico discute modelo de stopover para Fortaleza

22:09 · 08.05.2018 por Redação Diário do Nordeste

Nova rotina de voos na Capital gera perspectiva de negócios para o setor turístico ( Alex Ferreira )

O titular da Secretaria do Turismo do Estado do Ceará (Setur), Arialdo Pinho, esteve reunido nesta terça-feira (8) com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE) e a Câmara Setorial Imobiliária para discutir as ações que serão tomadas pelo trade turístico a partir da nova rotina de Fortaleza com a implantação do hub aéreo do grupo Air France/KLM-Gol.

Dentre os temas discutidos no encontro, um dos que foi considerado principais foi o modelo de stopover a ser implementado na Capital.

Uma das inspirações levantadas pelo grupo foi o sistema em funcionamento atualmente em Portugal. No país europeu, o turista pode permanecer até cinco noites em Lisboa ou Porto sem custos aéreos adicionais, além de descontos em serviços.

Para Fortaleza, uma das ideias levantadas seria a permanência do turista em até três dias a mais na Capital, sem que houvesse a cobrança de nova passagem, além de descontos em hotéis, bares e restaurantes.

A especulação é que o sistema de stopover cearense seja definido e esteja funcionando em até dois meses.