Termo entre Cearaportos e União amplia exploração no Pecém por mais 25 anos

10:41 · 23.12.2016 / atualizado às 11:25 por Redação Diário do Nordeste

Foto: Tuno Vieira/Diário do Nordeste

O Ceará assinou, por meio da Cearaportos, nesta quinta (22), o novo termo de adesão com a União, que autoriza a exploração das instalações portuárias do Porto do Pecém por mais 25 anos. A celebração, intermediada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), aconteceu em Brasília (BSB), e contou com a participação do secretário da Infraestrutura do Estado, André Facó, do diretor-presidente da Cearáportos, Danilo Serpa, do assessor da presidência da companhia, Fábio Abreu, do diretor-geral da Antaq, Adalberto Tokarski, e do chefe de gabinete do diretor-geral, Anderson de Oliveira.

Segundo secretário de Estado, a assinatura dessa autorização permitirá o governo pensar com segurança a longo prazo o desenvolvimento não somente do Porto mas também da área industrial, consolidando o CIPP como um dos maiores Porto-indústria do Brasil até 2030.

Para o presidente da Cearáportos, este é um importante momento para a história do Porto do Pecém. "Estamos crescendo, começando a nos destacar tanto no mercado nacional, como internacional, e a celebração deste termo é mais um impulsionador para a realização de todos planos de desenvolvimento do Governo do Ceará para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém", declarou Serpa.

A autorização, vigente a partir do dia da assinatura, autoriza a exploração, pelo o Estado, de uma área de instalação portuária de 886.651,77 m² e movimentação e armazenagem de graneis sólidos, líquidos, gasosos e cargas conteinerizadas provenientes de transportes aquaviários.

Ainda durante a assinatura do contrato, os representantes do Estado aproveitaram o momento para destacar a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), empreendimento que está instalado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). “Com a implantação da siderúrgica em Pecém, passou-se a operar o inverso de vários portos brasileiros. Em Pecém, chega minério de ferro e saem laminados. Isto é, aumentou-se o valor agregado do produto”, disse Tokarski.

O contrato celebrado é válido por 25 anos, sendo prorrogáveis desde que a atividade seja mantida e o autorizado promova os investimentos necessários para a expansão modernização do Porto do Pecém.