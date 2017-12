Temer descarta venda do controle da Embraer

19:24 · 21.12.2017 por Folhapress

O governo brasileiro foi pego de surpresa pela informação de intenção da americana Boeing - Foto: Sgt.Batista / Agência Força Aérea Brasileira

O presidente Michel Temer foi informado na tarde desta quinta (21) sobre a intenção da americana Boeing de associar-se à Embraer , provavelmente na área de aviação comercial.

Segundo reportagem apurou, ele disse aprovar todo tipo de negociação, exceto que esteja em jogo o controle acionário da empresa brasileira. "No meu governo a Embraer jamais será vendida", disse em reunião com o ministro Raul Jungmann (Defesa) e o comandante da Força Aérea, brigadeiro Nivaldo Rossato, além de outros auxiliares. Eles haviam recolhido informações sobre o caso após o jornal americano "The Wall Street Journal" publicar que a Embraer poderia ser comprada pela Boeing.

O governo brasileiro foi pego de surpresa pela informação. A área militar havia notado uma movimentação de executivos e lobistas ligados aos americanos em reuniões recentes em Brasília, mas não tinha clareza do que estava em curso. Na realidade, a Boeing negocia uma associação, até por saber que o governo brasileiro não autorizaria a venda.

O poder de veto do Planalto se deve a uma "golden share", mecanismo que lhe permite voz em qualquer decisão estratégica da empresa -que foi fundada como estatal em 1969 e acabou privatizada em 1994. De lá para cá, a Embraer saiu do estado de quase falência para assumir o posto de terceiro maior fabricante de aviões do mundo.

Parte desse sucesso se deve à associação estratégica com o governo brasileiro. Seu novo cargueiro militar, por exemplo, só existe porque a Força Aérea bancou R$ 5 bilhões de seu desenvolvimento e garantiu uma encomenda de 28 aeronaves. Na quarta-feira (20), o modelo KC-390 recebeu a sua homologação operacional inicial, e deverá ter a primeira unidade entregue à FAB em 2018.