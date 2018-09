Temer antecipa informação de que Brasil criou 100 mil empregos em agosto

19:38 · 20.09.2018 / atualizado às 19:55 por Agência Brasil

A expectativa do Ministério do Trabalho é divulgar os dados detalhados do emprego nesta sexta-feira (21) ( Foto: Arquivo )

O presidente Michel Temer antecipou hoje (20) que o Brasil criou 100 mil empregos com carteira assinada em agosto. O dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O presidente divulgou o dado em sua conta no Twitter.

“Fui informado que o País criou mais de 100 mil empregos com carteira assinada em agosto. Isto é prova que o Brasil está no rumo certo. Em plena recuperação”, disse Temer na rede social. Em julho, o país tinha criado 47,3 mil postos no mercado de trabalho.

O Caged de agosto ainda não foi divulgado oficialmente pelo Ministério do Trabalho. A expectativa da pasta é divulgar os dados detalhados do emprego amanhã (21), ainda em horário a definir.