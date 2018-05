Telão será instalado no Centro de Fortaleza para exibir jogos do Brasil na Copa do Mundo

19:26 · 08.05.2018 / atualizado às 19:31

Um telão será instalado na Praça do Ferreira, em Fortaleza, na época da Copa do Mundo 2018, para que os consumidores assistam aos jogos do Brasil e o comércio não tenha tantas perdas em termos de faturamento. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), quando uma loja fecha representa 5% a menos no faturamento mensal.

"A ação é para que os consumidores e comerciários que estejam no Centro não precisem ir para casa. Há jogos que são 9h, 12h ou 15h e depois a loja reabre e o comércio continua funcionando", comenta o presidente da CDL, Assis Cavalcante. Os jogos que serão transmitidos são os da Seleção Brasileira e haverá também uma banda na praça para animar a população.

Haverá reforço na segurança, de acordo com a CDL. "Fechamos com a Polícia Militar, considerando que nos momentos dos jogos as ruas ficam mais esvaziadas. Ou seja, vai aumentar o contigente policial na região", afirma.

A data comemorativa do "Dia dos Namorados", em 12 de junho, foi um incentivo para ação. Apesar da Copa só iniciar no dia 14, o mês de junho é um dos que o comércio mais vende. "É a nossa terceira melhor data para os comerciários, porque são dois presentes, o que a namorada compra para o namorado e o que ele compra para ela. É um mês muito bom de vendas. Tivemos um mês de fevereiro, março e abril muito difíceis, com o consumidor muito afastado do varejo e o comércio sentiu muito isso", comenta.

A CDL espera também aumento da venda de produtos como televisores, rádios, materiais esportivos e roupas e acessórios alusivos da época.