Stopover da Gol em Fortaleza deve iniciar em até 8 semanas, diz Camilo

11:11 · 04.05.2018 / atualizado às 11:55 por Redação Diário do Nordeste

Com a concentração do fluxo de passageiros dentro do Aeroporto Internacional Pinto Martins, após o início das operações do hub da Air France-KLM, o governador do Estado, Camilo Santana, anunciou na manhã desta sexta-feira (4) que a companhia aérea Gol vai começar um Stopover na Capital. A previsão é de que o serviço já esteja disponível no prazo de 6 a 8 semanas. A informação foi dada em coletiva sobre o início dos voos da Air France/KLM e Gol.

Stopover é um serviço oferecido por algumas companhias aéreas que permite ao cliente fazer uma parada em outro local antes do destino final sem custos a mais. Por exemplo, se determinado passageiro parte de alguma cidade brasileira com destino à Europa ou aos Estados Unidos, ele poderá ficar até três dias em Fortaleza sem pagar mais pelas passagens, antes de efetivamente viajar ao destino final.

Está em estudo pela Prefeitura de Fortaleza oferecer aos clientes do stopover tarifas promocionais no setor hoteleiro e em restaurantes, como medida de estímulo à permanência dos viajantes.

Leia ainda:

A implantação do Stopover era estudada pela Prefeitura e o Governo do Estado. O objetivo é incentivar companhias aéreas, agências de viagens e empresas do trade turístico a oferecer mais facilidades a uma parada em Fortaleza de ao menos um dia para clientes das companhias aéreas em conexão que, normalmente, não sairiam do Aeroporto.

"O hub em si é extraordinário, mas o mais importante é poder garantir que quem passa por aqui permaneça uma noite, pelo menos. Isso que vai fazer com que as pessoas gastem e consumam aqui em Fortaleza, que gere um impacto na economia local", justificou o prefeito Roberto Cláudio ainda na quinta-feira (3), durante a estreia do hub.

A ideia, segundo Roberto Cláudio, é que o projeto valha para todos os voos internacionais ligados a Fortaleza. Os incentivos devem incluir abatimentos tanto de impostos municipais, quanto estaduais, uma vez que envolveria diferentes atividades, sujeitas a tributações distintas (ISS de hoteis, ICMS de restaurantes etc). "Tem que haver um incentivo de preço, de custo", reforçou o prefeito.

Roberto Cláudio ainda pontuou que a consolidação do hub de Fortaleza representa, na prática, a viabilidade do Aeroporto, e a geração de oportunidades para a região. "O segundo passo importante é a gente tirar proveito disso, oportunidades de emprego, de renda, de inclusão da população que vai poder ter acesso agora a essas oportunidades, tendo em vista que milhares de novos turistas chegarão aqui à cidade", disse ele.