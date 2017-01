STDS oferta capacitações gratuitas para empreendedores

12:47 · 13.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

A chegada do Ano Novo reascende as perspectivas de capacitação e requalificação profissional, de busca por um novo emprego ou abertura do próprio negócio. Nesse sentido, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) reinicia no próximo dia 18 de janeiro, por meio da Central Fácil, a temporada de cursos e oficinas gratuitos, em várias áreas, para micro e pequenos empreendedores individuais, renovando o compromisso celebrado em 2016, quando promoveu a abertura de 4.055 novas microempresas individuais, Limitadas e Empreendedores Individuais (EI) no Estado, somente por meio da Central Fácil.

“A capacitação é o diferencial para empreender com bons resultados, por isso investimos em cursos e palestras para que o trabalhador cearense tenha destaque dentro do nosso mercado. Acredito na criatividade do nosso povo e sinto orgulho em saber que atuamos na qualificação e potencialização de cada cidadão que procura as unidades da Central Fácil”, destaca o titular da STDS, Josbertini Clementino, ao anunciar as novas capacitações, que, neste mês, começam no dia 18 e seguem até o próximo dia 26.

O objetivo, explica Josbertini, é estimular o gerenciamento eficaz e as estratégias de marketing das pequenas empresas, a partir da qualificação de seus gestores e funcionários. Dessa forma, acrescenta o secretário, estão sendo ofertadas, neste mês, quatro oficinas: Planejamento financeiro; Marcas e Patentes; “Um Escritório Diferente” e a cultura do coworking e a Nova Estratégia de Gestão de Negócios em Tempos Incertos e de Crise. Consultorias individuais sobre “Marcas e Patentes” também serão ofertadas todas as segundas-feiras, e sobre “Desenvolvimento de Empresas”, uma vez por mês.

Veja programação abaixo:

A oficina “Planejamento financeiro” acontece na próxima quarta-feira (18), de 14h às 17h, e tem como foco estimular os empreendedores a construir seus próprios planos de negócios e calcular seus custos, bem como formar seu preço de venda para atuar com sucesso no mercado de trabalho.

No dia 19, de 14h às 16h, a Central Fácil, em parceria com a empresa Eu Registro, realizará a oficina “Marcas e Patentes”, que vai debater a importância da marca para os empreendimentos. Serão abordados os temas: Qual é a marca do seu negócio? Será que a sua marca já tem dono? Como proteger a marca pelo registro no INPI e como utilizar a plataforma de Empreendedorismo Social.

Já no dia 24, de 14h às 16h, a capacitação “Um Escritório Diferente”, que acontece em parceria com a empresa Coworking, vai orientar o público sobre essa nova forma de encarar o ambiente de trabalho, que perpassa pelo modo como as pessoas se relacionam dentro e fora do espaço corporativo, apresentando a cultura do coworking, que atua com ambientes pensados para o trabalho autônomo.

A palestra “A Nova Estratégia de Gestão de Negócios em Tempos Incertos e de Crise” acontece no dia 26, de 14h às 16h, e explanará sobre os desafios dos empreendedores em tempos difíceis, indicando alternativas que possam ajudar a enfrentar esses problemas, expandindo a consciência empreendedora dos participantes.

Serviço Central Fácil

- Rua Pedro Borges, 20, Centro – 3101-2748 ou 3101-2750

- Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408, Messejana (Unidade Vapt Vupt) – 3218-5200