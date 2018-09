STDS e Diageo abrem vagas para curso de bartender

10:30 · 13.09.2018 por Redação Diário do Nordeste

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), por meio da Escola de Vida, Sabor e Arte (Evisa), em parceria com a Diageo e Instituto de Desenvolvimento Social e Cidadania (Idesc), abre vagas para o curso de Bartender. As inscrições iniciam hoje, 12 de setembro, e seguem até o dia 02 de outubro. Os interessados em participar da capacitação devem se inscrever exclusivamente na sede da escola, que fica na Av. Imperador, 1.367, Centro.

Para se inscrever é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovantes de endereço e escolaridade (originais e xérox). Podem se matricular pessoas entre 18 e 34 anos, com ensino médio completo ou cursando o 3º ano. As aulas iniciam no dia 08 de outubro, e seguem até o mês de dezembro, no período da manhã, das 8h ás 12h.

Além das apresentações teóricas e práticas, que abordam desde a origem até o manuseio dos drinks, as aulas reforçam a ética da profissão e a importância de o profissional estimular o consumo responsável.

Serviço:

Inscrições: 12 de setembro até 02 de outubro

Horários de funcionamento da escola:

Manhã: 9h às 11h30

Tarde: 13h30 às 16h30

Documentos necessários:

- RG

- CPF

- Carteira de Trabalho

- Comprovante de Endereço

- Comprovante de Escolaridade

Período do curso:

- 02 de outubro a dezembro - 8h às 12h

Mais informações:

- (85) 3101.2730/ 3101.2731