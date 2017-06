Smart Fit inaugura unidade no shopping RioMar Kennedy

13:28 · 13.06.2017 / atualizado às 13:32 por Redação Diário do Nordeste

A Smart Fit RioMar Kennedy oferece dois planos de matrícula: o Smart (R$ 79,90) e o Black (R$ 89,90)

A Smart Fit inaugurou sua 11ª unidade em Fortaleza (CE). Localizada no shopping RioMar Kennedy, na avenida Sargento Hermínio Sampaio, nº 3100, a academia conta com mais de mil metros quadrados e estacionamento conveniado dentro do centro de compras e lazer.

A unidade também oferece todas as novidades da rede: Smart Box, espaço para a prática de treinos funcionais; Smart Shape, um circuito em formato de treinamento intervalado de alta intensidade, elaborado de forma que atende a praticantes de diferentes níveis de condicionamento.

A Smart Fit RioMar Kennedy dispõe de dois planos de matrícula: o Smart, no qual o cliente pode treinar na unidade por uma mensalidade a partir de R$ 79,90, ou Plano Black, a partir de R$ 89,90 mensais, que conta com diversos benefícios, como o uso de outras unidades da rede no Brasil e exterior. A empresa é o maior grupo de academias da América Latina.

Serviço:

Smart Fit RioMar Kennedy