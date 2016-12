Smart Fit chega ao North Shopping Fortaleza no 1º semestre de 2017

10:39 · 28.12.2016 / atualizado às 12:49 por Redação Diário do Nordeste

O North Shopping Fortaleza vai receber uma unidade da rede de academias Smart Fit. Com a nova aquisição, o shopping fecha o mês de dezembro comemorando o aumento em seu mix de lojas, que já recebeu o Rei do Mate e Game Station inauguradas ainda este mês.

A Smart Fit do North Shopping Fortaleza, é a primeira da região, conta com uma área total de 1.220,84m². Localizada no Piso 3 (em frente a Polishop), está prevista para ser inaugurada ainda no primeiro semestre de 2017. O RioMar Kennedy também contará com uma unidade da mega academia.