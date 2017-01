Shoppings oferecem ônibus gratuitos aos turistas

20:56 · 10.01.2017 / atualizado às 20:57

Até o dia 31 de janeiro, durante as férias, o shopping RioMar Fortaleza e o Iguatemi estarão oferecendo aos turistas da Capital cearense ônibus gratuitos que percorrem por vários hoteis da cidade. Além do transporte, o serviço oferece ainda atendimento de bordo e guias bilíngues.

O itinerário do Tourist Service do RioMar percorre por 22 hotéis da orla da Praia de Iracema, Av. Beira-Mar e Praia do Futuro. Os turistas interessados em utilizá-lo podem procurar a recepção do hotel em que estão hospedados. O serviço funciona de segunda a domingo.

Os hotéis por onde passa o serviço são: Marina Park Hotel, Hotel Praia Centro, Costa do Mar, Carmel Magna Praia, Holiday Inn, Hotel Diogo, Ponta Mar Hotel, Quality Hotel, Mareiro Hotel, Hotel Luzeiros, Oasis Atlântico, Praiano Hotel, Seara Praia Hotel, Hotel Beira Mar, Othon Palace, Gran Marquise, Golden Intercity, Vela e Mar, Samburá Praia Hotel, Gran Mareiro, Crocobeach Hotel e Vila Galé Fortaleza. Os turistas interessados em utilizá-lo podem procurar a recepção do hotel em que estão hospedados.

Iguatemi

Já o ônibus do Iguatemi fará os traslados entre 15 hotéis parceiros e o shopping em três horários por dia. Os horários de saída do ônibus partindo do primeiro hotel da orla fortalezense são 10h, 16h e 19h. Esta ação já dura 11 anos, e acontece em todos os meses de janeiro e julho.

“É uma iniciativa que mantemos desde 2006 e que aumenta o fluxo de turistas no shopping durante as férias e faz o nome do Iguatemi ser lembrado pelos visitantes de outros estados e outros países”, afirma Wellington Oliveira, superintendente do Iguatemi.

Os horários de retorno, do shopping aos hotéis, são: 14h, 20h e 22h. Os desembarques e embarques no Iguatemi acontecem no acesso próximo às Lojas Americanas.