Setor de serviços sofre queda de 2,9% em maio, diz IBGE

09:32 · 13.07.2018 / atualizado às 10:17 por Redação Diário do Nordeste

O volume de serviços prestados no Ceará no mês de maio deste ano sofreu uma redução de 2,9% em relação a abril, na série com ajuste sazonal, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada esta sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Ceará está entre os 23 estados que também registraram queda no período. No mês, a média nacional apresentou queda de 3,8% na mesma base de comparação.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o Ceará apresentou queda de 12,6%. Em todo o território nacional, o volume de serviços prestados apresentou queda de 3,8%, na mesma comparação.