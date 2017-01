Senai oferece curso de Segurança em Instalações Elétricas em Parques Eólicos

16:52 · 13.01.2017

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará) está com inscrições abertas para o curso "Segurança em Instalações Elétricas em Parques Eólicos”, que será realizado na unidade da Barra do Ceará. O curso tem como público-alvo profissionais que já atuam em empresas do ramo ou que estão ingressando na área, com a proposta de desenvolver no aluno a consciência prevencionista de segurança do trabalho no sistema elétrico de potência e em suas proximidades aplicável a parques eólicos.

O Senai oferece no seu portfólio ainda os cursos na área de energia de Montador e Montagem de Sistemas Fotovoltaicos, realizados também na unidade da Barra do Ceará. Agora em janeiro terão início a quinta turma dessas qualificações.

As inscrições já estão abertas e as vagas podem ser reservadas pela Central de Atendimento do Sistema FIEC pelo número do telefone (85) 4009-6300 ou pelo endereço eletrônico. O curso custa R$270,00.

Matrícula

Para realizar a matrícula, o candidato deverá apresentar cópia e original dos documentos de: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Em caso de cópia autenticada, não é necessário apresentar o original.

Os pré-requisitos para que os interessados possam a fazer o curso são: ter 18 anos completos e possuir o curso de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – NR10.

A carga horária é de 40 horas. O curso é presencial na área de Segurança do Trabalho e começa no dia 30 de janeiro deste ano no horário noturno.

Descontos

É concedido até 20% de desconto para trabalhador da indústria associada a sindicato filiado ao Sistema FIEC e que declara FPAS 507 ou 833 em sua GFIP.

Os cursos são uma realização do SENAI Ceará em parceria com Agência de Cooperação Alemã (GIZ) e a empresa Satrix, associada ao Sindienergia.

Serviço

Curso de Segurança em Instalações Elétricas em Parques Eólicos

Carga horária: 40 Horas

Presencial

Área: Segurança do Trabalho

Período do curso: 30 de janeiro à 10 de fevereiro de 2017

Horario: 18:30 às 21:45

Unidade SENAI Barra do Ceará em Fortaleza

Valor: R$ 270,00