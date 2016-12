Senac unidade Aldeota assume cursos de turismo e idiomas

10:23 · 22.12.2016 / atualizado às 11:55 por Redação Diário do Nordeste

A partir de janeiro de 2017, o Sistema Fecomércio – por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará (Senac/CE) – reunirá os cursos de turismo e idiomas na mesma unidade, na Aldeota. Com a fusão, a unidade idiomas será desativada e o Senac Unidade Aldeota (Tibúrcio Cavalcante, 1750) assumirá todas as aulas e atividades, tendo capacidade para atender até 210 alunos/hora. Ao todo, serão ofertados mais de 240 cursos, que vão desde os de aperfeiçoamento aos Técnicos, englobando esses dois segmentos.

A unidade conta com 10 ambientes pedagógicos, incluindo cinco salas multifuncionais, laboratório de informática, laboratório de hospedagem, laboratório de alimentos e bebidas, duas cozinhas pedagógicas. “Além das salas de aula modernas e bem equipadas, o Senac Unidade Aldeota tem localização privilegiada, de acesso fácil para quem usa o transporte público, além de estacionamento para carros, motos e bicicletas”, reforça a coordenadora da unidade, Raquel Cajé.

De acordo com Raquel, “com essa junção, aliamos os cursos já existentes no segmento de turismo, hospitalidade e gastronomia com os de idiomas. Bem sabemos da importância em falar outras línguas no mundo globalizado, especialmente para quem trabalha com turismo e procura se qualificar nessa área”.

“A unificação desses segmentos traz grandes oportunidades para o aluno que já se encontra num ambiente favorável para desenvolver essas habilidades de forma integrada e contextualizada”, explica a coordenadora. Por exemplo, o curso de culinária francesa pode incluir noções do idioma. Além de qualificações, a estrutura permite atender também pessoas que pretendem falar um novo idioma com outros objetivos, como por exemplo, ampliar seus conhecimentos e viajar.

Veja os principais cursos do portfolio do Senac Unidade Aldeota:

Cursos de Turismo, Hospitalidade e Lazer

Técnicos em Cozinha, Eventos e Guia de Turismo

Confecção de Bolos e Tortas

Agente de Viagens

Cozinheiro

Camareira em Meios de Hospedagem

Controle da Qualidade do Setor Alimentício

Confeiteiro

Recepcionista em Meios de Hospedagem

Culinária para Iniciantes

Bolos artísticos

Cursos de Idiomas

Inglês, Espanhol e Francês - Do Básico ao Avançado

Turmas Especiais:

Conversação em Língua Inglesa e Espanhol

Inglês e Espanhol Básico para Viagens

Inglês Instrumental

Gramatica Aplicada a Língua Inglesa e Espanhola

Noções Básicas para as Habilidades: Ouvir/Falar/Ler e Escrever

Serviço:

Senac Unidade Aldeota

Endereço: Rua Tibúrcio Cavalcante, 1750 - Aldeota

Fone: (85) 3433.1847

Mais informações: cursos.ce.senac.br