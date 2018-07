Seis cidades da Região Norte do Ceará participam da Jornada Integração

10:36 · 13.07.2018

A inscrição deve ser feita na sede da CDL de cada município, onde também será informado o local do treinamento ( Foto: Kiko Silva )

As atividades da Jornada Integração promovidas pela Federação das CDLs do Ceará já começaram na Região Norte do Estado. Itapipoca foi a primeira das seis cidades da região, que vão participar do projeto, a receber a programação que conta com ações de desenvolvimento profissional, social e ambiental. Os outros municípios participantes são: Sobral, Itapajé, Itarema, Irauçuba e Forquilha.

Os empresários de Itapipoca deram início no último sábado, dia 07, ao programa de desenvolvimento de líderes de alta performance, chamado Team Work. O programa que visa desenvolver habilidades essenciais como liderança, originalidade e inovação de serviços continuará nos próximos dois sábados, 14 e 21 de julho, das 8h às 17h, na sede da CDL local.

Os colaboradores, lojistas e gestores do comércio de Itapipoca, Itapajé, Itarema, Irauçuba, Forquilha e Sobral também passarão por qualificação. A FCDL-CE realizará, de 17 a 19 e de 23 a 25 de julho, os cursos sequenciais. A capacitação ocorrerá das 18h às 21h e tem como finalidade despertar os participantes para atual necessidade do consumidor e as novas possibilidades de consumo.

A inscrição deve ser feita na sede da CDL de cada município, onde também será informado o local do treinamento. Neste momento, os alunos participarão de uma ação social da entidade, ao contribuir, voluntariamente, com um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições filantrópicas eleitas pela CDLs.

A programação da Jornada Integração na Região Norte será encerrada no dia 21 de agosto, em Sobral, reunindo empresários, políticos e a comunidade em um momento de confraternização com troca de ideias, debates sobre as ações realizadas e premiações. Na ocasião, haverá um sorteio de uma motocicleta para as empresas associadas das CDLs com um representante legal presente no encerramento, desde que um colaborador tenha participado de um dos cursos sequenciais. E os colaboradores das CDLs da Regional que estiverem presente concorrerão a um smartphone.

Já o participante do projeto “Salve o Planeta Terra”, que tiver coletado a maior quantidade de quilos de papel e garrafas PET ganhará um smartphone e a Escola de Ensino Fundamental campeã receberá um computador completo.

A Jornada Integração tem o patrocínio da Enel, Grupo M. Dias Branco, Três Corações e Banco do Nordeste, e o apoio do Sistema Verdes Mares.

PROGRAMAÇÃO

Curso Team Work

Dias 07, 14 e 21/07 (8h às 17h), na sede da CDL de Itapipoca

Cursos Sequenciais

Dia 17/07 (18h às 21h) – curso Planejamento pessoal x Planejamento profissional, na CDL de Itapajé

Dia 18/07 (18h às 21h) – curso Planejamento pessoal x Planejamento profissional, na CDL de Itapipoca

Dia 19/07 (18h às 21h) – curso Vendedor Exponencial, no Núcleo de Formação Tecnológica de Itarema

Dia 23/07 (18h às 21h) – curso Vendedor Exponencial, na CDL de Sobral

Dia 24/07 (18h às 21h) – curso Planejamento pessoal x Planejamento profissional, em Forquilha

Dia 25/07 (18h às 21h) – curso Vendedor Exponencial, em Irauçuba

Encerramento

Dia 21/08 (18h), em Sobral