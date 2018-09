Segundo semestre atrai mais de 16 mil pessoas em eventos

20:42 · 17.09.2018 por Redação Diário do Nordeste

Pela primeira vez no Ceará, a Exponutrition deverá atrair cerca de 15 mil pessoas ao Centro de Eventos

O setor de eventos é um dos mais resilientes frente à crise econômica. No segundo semestre, os negócios estão mostrando um cenário positivo, mantendo uma taxa de crescimento constante, em torno de 3% a 5%, segundo a presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc), Enid Câmara. "Fazemos parte de um setor que não vem gerando desemprego e impulsiona bastante a movimentação econômica. Mesmo com a redução de patrocínios e a falta de atenção de investidores,o que vem nos prejudicando bastante, estamos sempre num processo de reinvenção e com eventos de menor porte como feiras e congressos, por exemplo, conseguimos nos manter", explica Enid Câmara. A partir desta semana, mais de 16 mil pessoas participarão de dois encontros na Capital.

Um exemplo dessa capacidade de atração de congressos e feiras é a captação do maior fórum de nutrição esportiva do País, a Exponutrition, que será sediada pela primeira vez na Capital cearense, no período de 21 a 23 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. A expectativa é de uma movimentação de 15 mil pessoas em torno do evento, movimentando ainda outros segmentos, como a hotelaria, bares e restaurantes e o varejo e gerando novos negócios.

"O Nordeste precisava de um evento como este pois o público que se interessa pelo estilo de vida mais ativa e saudável vem crescendo bastante na Região e é muito interessante para essas pessoas estar a par das novidades do ramo e adquirir conhecimento cientifico sobre essa vertente da nutrição", explica Ana Paula Feijó, diretora da Savaget & Excalibur, organizadora da Exponutrition, que chega a sua 9ª edição.

Também participarão os principais fabricantes, importadores e distribuidores de suplementos vitamínicos, o que favorece investidores do setor. Na ocasião, estarão presentes mais de 50 expositores de todo o Nordeste e do Brasil.

Para Jonas Vasconcelos, empresário da HP Suplementos, a realização de uma feira como essa na Região é muito proveitosa em vários aspectos, especialmente para a formação de novas parcerias. "A expectativa é que a feira traga visibilidade ao meu negócio, atraindo novos clientes e fornecedores", comenta.

Recursos Humanos

Ainda durante esta semana, durante os dias 21 e 22, Fortaleza também receberá o 5ª Congresso de Gestão de Pessoas - CearáRH 2018, que se iniciará na sexta feira (21), no Shopping RioMar. Participam 1,5 mil congressistas de outros estados do Norte e Nordeste do País que debaterão o papel do novo profissional do ramo diante de desafios como liderança, tecnologia, sustentabildade, inovação, disrupção e quebra de paradigmas. Grandes grupos estarão representados na programação, formando um portfólio diversficado de conhecimento e 'know how'.

Serviço:

Exponutrition

Data: 21, 22 e 23 de setembro

Horário: 10h às 20h

Local: Centro de Eventos do Ceará

Informações:

www.exponutrition.com.br

Ceará RH 2018

Dias 21 e 22 de setembro de 2018

Local: Espaço de Eventos - Piso L3 - Shopping RioMar Fortaleza - Teatro RioMar

Horário: 10h

Informações e inscrições: http://abrhce.com.br/ceararh2018/