Se juro não cair, governo vai reduzir prazo para pagar lojista, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira (21) que, se não houver queda dos juros do cartão de crédito até janeiro, o CMN (Conselho Monetário Nacional) reduzirá o prazo de pagamento dos bancos e operadoras de cartão aos lojistas. "Se não houver queda de juros até a próxima reunião do CMN, o conselho vai reduzir o prazo de pagamento", afirmou durante café com jornalistas, ressaltando que a decisão seria tomada na reunião de janeiro.

Segundo executivos de bancos, a redução no prazo de pagamento das compras no cartão para os lojistas teria o potencial de elevar os juros cobrados no rotativo, direção contrária da esperada pelo governo. Hoje, lojistas levam até 30 dias para receber o pagamento de uma compra feita no cartão de crédito. A equipe econômica do governo Temer disse esperar reduzir esse período gradualmente para dois dias, como é em outros países.

Emissores de cartões reclamam que isso elevaria o custo da operação porque os clientes levam até 40 dias para pagar as compras, sem juros. Por isso, teriam um custo maior com captação de dinheiro para emprestar.

Questionado sobre o tema, Meirelles negou a possibilidade de as instituições financeiras elevarem juros como uma retaliação. "Acredito que os bancos estão cobrando as taxas que julgam adequadas, estamos adequando as medidas que permitem ao sistema financeiro baixar juros. É um processo redondo, normal, não acredito que exista qualquer disputa ou ameaças".