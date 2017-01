Saque de conta inativa do FGTS poderá ser feito a partir de 13 de março

12:54 · 20.01.2017 / atualizado às 13:49 por Redação Diário do Nordeste

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, confirmou, em visita a Porto Alegre nesta sexta-feira (20), que os trabalhadores que possuem saldo em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão fazer os saques entre 13 de março e 14 de julho, de acordo com critérios propostos pela Caixa e aprovados pelo presidente Michel Temer.

A ordem para os saques será divulgada e se baseará no mês de aniversário do trabalhador. Temer anunciou, em 22 de dezembro, que o governo vai liberar o saque de contas do FGTS inativas (as que deixaram de receber depósitos do FGTS devido à rescisão do contrato de trabalho) até dezembro de 2015. A medida faz parte de uma tentativa do governo de reaquecer a economia.

O trabalhador poderá sacar todo o valor que tem na conta inativa. O governo federal estima que cerca de 10, 2 milhões de trabalhadores podem sacar o dinheiro. O cálculo é que o valor alcance pouco mais de R$ 40 bilhões. A Caixa ainda não possui os números regionalizados.