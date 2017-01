Saldão da Magazine Luiza forma filas no Centro da cidade

09:21 · 06.01.2017 / atualizado às 13:34 por Redação Diário do Nordeste

Saldão da Magazine Luiza. FOTO: José Leomar

Pessoas já formavam filas às 6h da manhã desta sexta na frente da Magazine Luiza da Senador Pompeu, no Centro. A loja está promovendo a 22ª edição do seu tradiconal saldão de início com descontos de até 70%.

A expectativa do gerente da unidade da Senador Pompeu, David Gonçalves, é que de 3 a 4 mil pessoas passem por lá até às 16h, horário que encerra o saldão.

A babá Raimunda Monteiro foi com a filha comprar duas panelas de pressão para a sogra. "Fiquei sabendo da liquidação ontem e vim aproveitar", afirma. Raimunda disse ainda que ficou espantada com a fila para comprar o produto que deseja. "Cheguei há pouco tempo e me assustei com o tamanho da fila para as panelas", revela Raimunda. De fato, o produto que mais causa fila na loja é a panela de pressão, que está sendo vendida a R$15,00.

Os produtos mais vendidos são ventiladores, panelas de pressão, ferros de passar e celulares. Em âmbito nacional, está sendo oferecido mais 3 milhões de produtos de setores como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas, brinquedos e informática em 16 estados.

Confira imagens: