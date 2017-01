RMF perdeu 82 mil postos de trabalho em 2016; ocupação cai 4,9%

09:59 · 25.01.2017 / atualizado às 11:20 por Redação Diário do Nordeste

Foram 83 mil pessoas a mais na situação de desemprego, um crescimento de 52,5% em relação à 2015. ( Foto: Fabiane de Paula )

De acordo com as informações captadas pela Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitana de Fortaleza (PED/RMF), o nível de ocupação caiu 4,9% em 2016, dando sequência ao movimento de retração do nível ocupacional iniciado no ano anterior, quando foi registrada queda de 2,0%. Os resultados mostram que o mercado de trabalho local apresentou retração em 2016, a exemplo do ocorrido em 2015, reflexo da conjuntura econômica recessiva observada desde meados de 2014.

Tal resultado, concomitante com a relativa estabilidade do número de pessoas no mercado de trabalho da região, resultou no incremento de 82 mil pessoas à situação de desemprego, um crescimento de 52,5% em relação à 2015. A taxa média de desemprego total aumentou de 8,6% em 2015, para 13,1% da força laboral, em 2016, registrando a maior taxa da série histórica iniciada em 2009. Esse resultado decorreu de elevações das taxas de desemprego aberto (de 7,9% em 2015 para 10,6% em 2016) e desemprego oculto (de 1,6% para 2,5%).

Além disso, o rendimento real dos ocupados na decresceu, conforme já acontecera em 2015, e o dos assalariados apresentou relativa estabilidade.

Pesquisa deve parar

Esta pode ter sido a última edição da PED devido ao cortes de gastos pelos governos. No âmbito federal, que financiava parcialmente a pesquisa, já foi paralisado o repasse a partir deste ano. Com esse cenário, os pesquisadores suspenderam os trabalhos.