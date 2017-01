RioMar Kennedy inaugura quatro novas lojas

19:55 · 12.01.2017 / atualizado às 20:06

Novas operações foram inauguradas no shopping RioMar Kennedy. O equipamento passa a contar agora com mais quatro lojas, são elas: Zenir, Sapataria Nova, Confort e Ótica Amaral. Os consumidores que frequentam o centro comercial podem visitar as unidades, que já estão em funcionamento.

A Zenir é uma empresa de móveis e eletrodomésticos. Já a Sapataria Nova e a Confort oferecem diversidade em calçados. Por sua vez, a Ótica Amaral, de Maceió (AL), traz variedade de óculos esportivos e de grau. As marcas agregam ao mix de lojas do shopping.