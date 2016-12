Regras para concessão do Centro de Eventos e do Acquario são aprovadas na Assembleia

22:21 · 22.12.2016 / atualizado às 22:50

Na lista dos ativos do governo estadual para serem concedidos para a iniciativa privada, o Centro de Eventos do Ceará, o Centro de Eventos do Cariri e o Acquario tiveram os projetos que estabelece as regras para os contratos de concessão aprovadas nesta quinta-feira (22) na Assembleia Legislativa do Ceará.

O valor inicial para o Centro de Eventos, segundo postou nas redes sociais o titular da Secretaria de Turismo (Setur), Arialdo Pinho, é de R$ 180 milhões - pagos 10% na assinatura do contrato entre o Estado e a empresa vencedora, com 30 anos de concessão e um ano de carência.

"O mercado avalia que o valor dos equipamentos acima em concessão de 30 anos entre R$ 150.000.000,00 a R$ 250.000.000,00", informa o secretário.

Até março de 2017, ainda segundo Arialdo, o Estado estará desenvolvendo estudos para estimar o valor de concessão para o Acquario.

Verba para o Turismo

Ele ainda informou que da verba arrecadada pelo governo cearense pelos ativos, 15% será destinado ao Fundo de Turismo do Ceará.