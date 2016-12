Região Metropolitana de Fortaleza gera 1.229 empregos em novembro

16:41 · 29.12.2016 / atualizado às 17:57 por Redação Diário do Nordeste

No Brasil, o número de vagas de emprego fechadas em novembro de 2016 foi menor do que em novembro de 2015 ( Foto: Arquivo )

O Ceará fechou 665 postos formais de emprego em novembro deste ano, resultado de 30.991 admissões e 31.656 demissões. Na comparação com outubro, porém, o Estado registrou variação positiva de 0,06%. De janeiro a novembro deste ano, o Ceará acumula a perda de 30.932 empregos, na série com ajuste. As informações constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira (29).

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram gerados 1.229 empregos no mês passado. Este saldo positivo ocorreu por conta de 24.574 admissões e 23.345 demissões. Em relação a outubro, a variação na RMF também foi positiva, fechando em 0,14%.

No Brasil, o número de vagas de emprego fechadas em novembro de 2016 foi menor do que em novembro de 2015. Neste ano, foram perdidos 116.747 postos com carteira assinada. Em igual período do ano passado, nesse mesmo mês, haviam sido 130.629. O resultado em novembro de 2016 é decorrente de 1.103.767 admissões contra 1.220.514 demissões.