Refeição completa no Brasil sai, em média, por R$ 34,14

11:14 · 09.07.2018 por Redação Diário do Nordeste

O número de estabelecimentos que venderam a combinação arroz com feijão aumentou no País, de acordo com informações levantadas pela Ticket, marca no setor de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil, em uma pesquisa realizada com 4.500 comerciantes de 51 cidades, incluindo 23 capitais, em todo o Brasil. O levantamento aponta também trabalhador brasileiro paga, em média, R$ 34,14 por uma refeição completa, que inclui prato, bebida, sobremesa e café. Desse valor, R$ 19,72 são dedicados ao prato.

Os dados revelam que 52% dos estabelecimentos credenciados estão preocupados em oferecer refeições mais equilibradas, e o tradicional arroz com feijão é oferecido por 80% dos restaurantes. "Os cuidados com a saúde passam, necessariamente, por uma alimentação mais saudável. Carnes brancas, legumes, verduras e frutas ganham maior aceitação, fator percebido pelos comerciantes, o que influi nas opções oferecidas aos trabalhadores, e o arroz com feijão segue imbatível na mesa do brasileiro", afirma a gerente de produto da Ticket, Vivian Yushiura Ramos.

A variação de consumo nos últimos anos reforça essa tendência. Em 2016, 25% dos comerciantes registraram aumento no consumo do arroz com feijão nas refeições. Já no ano seguinte, esses ingredientes aumentaram novamente a participação nas vendas para 32% dos restaurantes. Também tiveram incremento frutas (49%), legumes e verduras (32%) e sucos naturais (65%). O trabalhador que busca hábitos mais saudáveis com o consumo de uma fruta ou salada de frutas após o almoço paga, em média, R$ 6,99 por esse tipo de sobremesa, o que corresponde a 21% do valor total do preço médio da refeição.

Benefícios

Poucos sabem, mas a combinação arroz com feijão é uma fonte poderosa de proteínas. Isso porque o arroz fornece a metionina, um tipo de aminoácido que, unido à lisina, aminoácido presente no feijão, forma proteínas que são utilizadas na reparação e construção de tecidos no organismo. "A combinação ajuda na regulação do organismo, assim como em processos metabólicos e fisiológicos ligados ao exercício físico. As proteínas também fornecem energia, quando os carboidratos e os lipídios são insuficientes para satisfazer as necessidades do corpo", explica a nutricionista Isabelle Stoll.