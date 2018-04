Rede elétrica: 99,2% dos domicílios do Nordeste possuem abastecimento em tempo integral

10:47 · 26.04.2018 por Redação Diário do Nordeste

O Sudeste é a região que possui mais casas com abastecimento de energia em tempo integral, chegando a 99,3%. ( Daniel Roman )

Durante o ano passado, cerca 99,2% dos domícilios da região Nordeste possuíam disponibilidade de rede elétrica em tempo integral. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada esta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esta parte do levantamento analisa as condições gerais dos domicílios e dos moradores em 2017. O Sudeste é a região que possui mais casas com abastecimento de energia em tempo integral, chegando a 99,3%. No sentido oposto, o IBGE indica a região Centro-Oeste com a menor proporção (98,3%).

Em todo o Brasil, esse percentual é de 99,2%, o equivalente a 68,8 milhões de domicílios.