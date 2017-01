15:23 · 12.01.2017 por Redação Diário do Nordeste por Agência Brasil

A perspectiva de uma recuperação mais sólida do ritmo de atividade econômica no setor de serviços do País ainda está "relativamente distante", disse a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Segundo a entidade, os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados nesta quinta-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), comprovam a realidade da situação do setor.

A CNC prevê que o setor feche o ano de 2016 com perda de 4,9% em volume de receitas, ressaltando que, de 2012 a 2015, a receita real do setor variou positivamente em 2012, 2013 e 2014 (+4,3% e +4,1% e +2,5%, respectivamente), mas fechou 2015 já em queda de -3,6%.

O setor de serviços é o maior empregador do país, respondendo por 43% da atual força formal de trabalho.

Apesar do cenário, a CNC acredita que 2017 pode ser melhor, tendo em vista “a confiança dos empresários, a aceleração no corte de juros e o fechamento menos intenso de vagas de trabalho”.

Receitas crescem apenas 0,1%

A entidade disse que os números do IBGE indicam que, em novembro de 2016, o volume de receitas do setor de serviços cresceu apenas 0,1%, na comparação com outubro, interrompendo uma sequência de três quedas mensais consecutivas da série com ajustes sazonais – mesmo crescimento do volume dos serviços.

Para a CNC, uma recuperação mais sólida do ritmo de atividade econômica no setor terciário ainda se encontra relativamente distante, uma vez que, na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve retração de 4,6%, a vigésima seguida, lembra Fabio Bentes, economista da CNC.