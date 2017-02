Receita reduz idade em que é obrigatório informar CPF de dependente no IR

09:55 · 01.02.2017 / atualizado às 09:59 por Estadão Conteúdo

Os contribuintes que informarem dependentes com 12 anos ou mais na declaração de Imposto de Renda terão que indicar também o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cada um deles. Em instrução normativa publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (1º), a Receita Federal reduziu a idade em que a informação do CPF do dependente é obrigatório, anteriormente em 14 anos.

Em nota, a Receita disse que a mudança reduz casos de retenção de declarações em malha e reduz riscos de fraudes relacionadas à inclusão de dependentes fictícios ou de um mesmo dependente em mais de uma declaração.

A Receita Federal começa a receber a declaração do IRPF 2017 em 2 de março. Em 23 de fevereiro estará disponível para download o programa gerador da declaração no site do órgão. O prazo para entrega termina em 28 de abril.