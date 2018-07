Receita libera hoje consulta ao 2º lote de restituição do IR 2018

09:00 · 09.07.2018 / atualizado às 09:02 por Estadão Conteúdo

Segundo a Receita, o crédito bancário de 3.360.917 contribuintes será realizado no dia 16 de julho, no valor total de R$ 5 bi ( Foto: Saulo Roberto )

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (9) consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2018, a partir das 9h. O lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017.

Segundo dados da Receita, o crédito bancário de 3.360.917 contribuintes será realizado no dia 16 de julho, no valor total de R$ 5 bilhões. Desse total, R$ 1.625.313.329,20 referem-se ao quantitativo de contribuintes de que tratam o art. 16 da Lei nº 9.250/95 e o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99, sendo 3.358 contribuintes idosos acima de 80 anos, 49.796 contribuintes entre 60 e 79 anos, 7.159 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 1.120.771 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.