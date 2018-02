Reajuste do servidor estadual será de 3%, anuncia Camilo

14:15 · 20.02.2018 / atualizado às 14:36

O governador Camilo Santana anunciou, nesta terça-feira (20), o reajuste de 3% para todos os servidores do Estado no ano de 2018. O percentual representa a soma da inflação do período, calculada em 2,95% pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somada a 0,05% de ganho real.

Santana afirmou que enviará a mensagem com o reajuste para apreciação da Assembleia Legislativa ainda nesta terça (20). "Em breve, estaremos anunciando outras medidas importantes para os servidores do Estado", destacou o governador.

No ano passado, o reajuste teve duas faixas: 6,29% aos que recebiam remuneração mínima, correspondente à variação da inflação do ano anterior, e de 2% aos demais.