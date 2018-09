Quatro shoppings realizam liquidação de calçados com descontos de até 70%

17:34 · 18.09.2018 / atualizado às 20:22 por Redação Diário do Nordeste

North Shopping Jóquei é um dos empreendimentos participantes da Liquida Calçados ( Foto: Divulgação )

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping - empreendimentos da rede Ancar Ivanhoe - realizam, entre os dias 20 e 23 de setembro, nova edição do Liquida Calçados. Os empreendimentos prometem até 70% de desconto em produtos selecionados nas lojas participantes.

A campanha deve impulsionar o fluxo de pessoas em 13% no período e as vendas devem crescer 25%. De acordo com a rede, a ação visa "mostrar aos clientes a vantagem de participar de uma campanha exclusiva na rede de shoppings". As lojas dos quatro shoppings funcionam de 10h às 22h (quinta a sábado) e de 13h às 21h (domingo).

As lojas participantes são Anabella, Casa Pio, Clube Melissa, Comfort, Esposende, Havaianas, Lilica & Tigor, Paralelas, Piccadilly, Rosamango, Sandelly, Sapataria Nova e Sapatinho de Luxo (North Shopping Fortaleza); Ban Ban Calçados, Casa Pio, Colombo, Comfort, Dab, Dahab, Esposende, Havaianas, Nike, Paralelas, Pynky, Sandelly e Sapataria Nova (North Shopping Jóquei)

No North Shopping Maracanaú participam as lojas Blinclass, Paralelas e Sapataria Nova. No Via Sul, a campanha inclui os itens da Centauro, Comfort, Dh Dahab, Paralelas, Saltos e Sapatos, Sandelly e Sapataria Nova.