Quarta parcela do IPTU vence nesta terça-feira (8)

21:20 · 07.05.2018 / atualizado às 21:34

A quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) vence nesta terça-feira (8). A Prefeitura de Fortaleza reforça que os contribuintes que optaram pelo parcelamento devem imprimir o boleto diretamente no site da Secretaria Municipal das Finanças. Na página virtual da Sefin, o cidadão também pode emitir o carnê. Dessa forma, ele terá em mãos todos os boletos a vencer. As opções visam tornar mais rápido e fácil o controle dos pagamentos, que podem ser feitos em bancos, casas lotéricas e Farmácias Pague Menos.

No site da Sefin, os cidadãos poderão consultar e imprimir os boletos clicando em IPTU 2018 ou no banner rotativo Boletos IPTU 2018. Após inserir a inscrição do imóvel, o internauta deve escolher a opção de impressão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e, em seguida, será gerado um PDF. A impressão do documento pode ser feita também na opção “Cota única”, para o contribuinte que não realizou nenhum pagamento e deseja quitar o imposto.

Caso haja a necessidade de um atendimento presencial, além da sede da Sefin no Centro da Cidade, ele conta com postos de serviço em:

- Secretarias Regionais, das 9h às 15h

- Shopping Del Paseo, das 10h às 17h30

- Vapt-Vupt de Messejana e de Antônio Bezerra, das 8h às 17h (próximos aos terminais de ônibus).