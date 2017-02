PwC abre inscrições para a seleção de trainees

11:41 · 01.02.2017 por Redação Diário do Nordeste

Começam nesta quarta-feira (1º) as inscrições para o Programa Nova Geração 2017, processo nacional de seleção de trainees da PwC Brasil para as áreas de Auditoria, Consultoria de Negócios, Consultoria Tributária e Societária. Aproximadamente 400 vagas serão disponibilizadas ao todo para os escritórios da firma no Nordeste, interior de São Paulo, Sul, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. As inscrições devem ser realizadas por meio do endereço eletrônico.

Para a seleção de 2017, o Programa Nova Geração da PwC Brasil, está investindo na geração millennials, desconstruindo os clichês sobre eles e acreditando no potencial dos jovens, mostrando como estes profissionais estão em sintonia com os propósitos e crenças da PwC Brasil.

As inscrições vão até o dia 20 de março e a previsão é que comecem a atuar na firma no mês de julho.

Podem participar do Programa Nova Geração PwC 2017 candidatos dos cursos de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias, Estatística, Física, Matemática, Relações Internacionais, Comercio Exterior e cursos relacionados a Tecnologia da Informação. Quem participa do Programa tem grandes chances de se tornar sócio da PwC, mais de 90% dos atuais sócios ingressaram na firma como trainee. As vagas também são disponibilizadas para pessoas com deficiência.

Todas as informações serão divulgadas pelos canais digitais da PwC Brasil como Facebook, Instagram e site do Programa Nova Geração.