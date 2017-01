Projeto de lei que regulamenta transporte individual privado começa a tramitar nesta quarta

15:17 · 31.01.2017 / atualizado às 16:13 por Redação Diário do Nordeste

Será protolado nesta quarta-feira (1), na Câmara Municipal, um projeto de lei que regulamenta o transporte individual privado de passageiros (Uber e Táxi Amigo) em Fortaleza.

De autoria do vereador Guilherme Sampaio (PT), a medida determina o cadastramento de veículos e motoristas que realizam esse serviço por meio de empresas intermediadoras, como Uber e Táxi Amigo.

Além do cadastro, a proposta obriga as empresas a pagarem a alíquota de 5% referente ao Imposto sobre Serviços (ISS). Para o vereador, além de combater a informalidade a medida irá ampliar a oferta de transporte individual na Capital.

O vereador destaca que a tributação é para as empresas e não para os motoristas. E que a concorrência não afetará o segmento de táxis.

Contexto - A Uber começou a funcionar em Fortaleza em abril do ano passado e, um mês antes, reportagem do Diário do Nordeste apresentou o crescimento na oferta de serviços de Táxi Amigo. Durante os últimos meses, foram flagrantes protestos dos motoristas credenciados, Uber e Táxi Amigo, e - em alguns casos - queixas de agressão e ameaças.

No último domingo, 26, o prefeito Roberto Cláudio voltou a garantir que não existe a menor possibilidade de regulamentar a Uber na Capital.

