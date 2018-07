Produção industrial do Ceará reduz em 4,9% entre abril e maio, diz IBGE

10:32 · 11.07.2018 / atualizado às 11:30 por Redação Diário do Nordeste

As informações são da Pesquisa Mensal da Indústria (PMI) divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ( Kiko Silva )

O Ceará viu sua produção industrial reduzir em 4,9% na passagem de abril para maio - a terceira menor do País. O resultado, no entanto, foi melhor que a média nacional, que registrou queda de 10,9%.

As informações são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O único estado que apresentou crescimento na produção nesta base de comparação foi o Pará, avançando 9,2%.

No acumulado de janeiro a maio, o Estado ainda registra alta de 1,1%, abaixo do nível nacional que ficou em 2%. já nos últimos 12 meses terminados em maio, o indicador ainda está positivo em 3% no Ceará. Entretanto, abaixo do observado no período terminado em abril (4,4%).