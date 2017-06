Produção industrial do Ceará cresce 0,6% em abril ante março

10:31 · 09.06.2017 por Redação Diário do Nordeste

Considerando os últimos 12 meses, a produção teve retração de 3% em abril. ( Foto: Kiko Silva )

A produção industrial do Ceará teve leve crescimento de 0,6% em abril ante março, mesma variação do Nordeste e Brasil na série com ajuste sazonal. Já na comparação com abril de 2016, o índice teve uma queda expressiva de 5,9%.

No acumulado do ano, o Estado tem o segundo pior resultado, com variação nagativa de 2,9%, atrás apenas da Bahia (-8,2). Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada esta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Considerando os últimos 12 meses, a produção teve retração de 3% em abril. Em maio, a variação dessa mesma comparação tinha ficado em -2,7%, ou seja, crescimento de 0,03 ponto percentual, interrompendo a trajetória acendente iniciada em junho do ano passado.