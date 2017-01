Produção industrial do Ceará cai 1,9% em novembro ante outubro

08:50 · 11.01.2017 / atualizado às 08:58 por Redação Diário do Nordeste

A produção industrial do Ceará caiu 1,9% em novembro ante outubro de 2016 e 4,4% em relação a novembro de 2015. No acumulado de janeiro a novembro, a queda foi de 4,8% e de 5,6% nos últimos 12 meses. Os citados dados, já com ajuste sazonal, constam na Pesquisa Industrial Mensal divulgada nesta quarta (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A região Nordeste também apresentou redução no ritmo da produção industrial. O índice caiu 5,2% em novembro em comparação com o mês imediatamente anterior e 3,3% ante o mesmo mês de 2015. Já no acumulado de janeiro a novembro, o decréscimo foi de 3,4% e 3,5% nos últimos 12 meses.

A nível nacional, a produção cresceu 0,2% em novembro ante outubro do mesmo ano e encolheu 1,1% em relação ao mesmo mês de 2015. De janeiro a novembro, a minoração foi de 7,1% e de 7,5% nos últimos 12 meses. Os 14 locais pesquisados, apenas cinco apresentaram avanço no índice na comparação de novembro a outubro: São Paulo (1,6%), Paraná (2,4%), Amazonas (4,4%), Minas Gerais (5,9%) e Pará (6,6%).