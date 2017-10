Produção industrial do Ceará avança 4,6% em agosto e confirma reação neste ano

10:04 · 10.10.2017 / atualizado às 11:36

Na comparação com o último mês de julho, a produção industrial cearense apresentou uma leve queda de 0,1%, resultado este que não reverteu o crescimento que o setor acumula em 2017, de 1,4%

Após um 2016 bastante difícil, a indústria cearense segue dando sinais de recuperação neste ano, seja na geração de emprego ou na sua própria linha de produção. Em agosto, por exemplo, o setor registrou crescimento de 4,6% ante o mesmo mês do ano passado, um resultado que ficou acima da média nacional para o período, que foi de 4%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta terça-feira (10).

Na comparação com o último mês de julho, a produção industrial cearense apresentou uma leve queda de 0,1%, resultado este que não reverteu o crescimento que o setor acumula em 2017, de 1,4%. Em agosto, aliás, seis dos 14 estados pesquisados pelo IBGE apresentaram recuo, sendo os mais intensos registrados em São Paulo (-1,4%) e no Rio Grande do Sul (-1,4%). A menor queda foi exatamente a do Ceará (-0,1%), abaixo da média nacional para o período, de -0,8%.

Ainda de acordo com o IBGE, o estado de maior destaque em agosto foi o Espírito Santo, onde a indústria cresceu 7,5% na variação mensal. Bahia (4,9%), Amazonas (3,2%), Rio de Janeiro (2,4%), Pernambuco (1,8%), Região Nordeste (0,4%) e Goiás (0,1%) também apresentaram resultados positivos no mês.