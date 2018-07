'Produção de rosas da Ibiapaba irá dobrar', anuncia empresário

20:06 · 17.07.2018 por Redação Diário do Nordeste

Produção atual é de 130 mil botões de rosas por dia e mais 20 mil de outras espécies

Um novo projeto está em fase de elaboração para ampliar a produção de rosas na Região da Ibiapaba. Segundo o diretor da maior produtora brasileira de rosas, Roberto Reijers, a ideia é transformar a Serra da Ibiapaba em um dos maiores polos brasileiros de produção de rosas. “Nós vamos dobrar a produção, que hoje é de 130 mil botões de rosas por dia e mais 20 mil de outras espécies”, anunciou Reijers.

Uma comitiva formada por representantes de diversas instituições, inclusive, está visitanado São Benedito, para conhecer o projeto Rosas da Ibiapaba. A visita acontece nesta terça-feira (17) e quarta (18).

Reuniões e visitas à produção de rosas na Fazenda Lagoinha, ao Santuário de Fátima e à Floricultura Reijers estão na programação.

Representantes e técnicos do Banco do Nordeste, SEBRAE, Adece, FIEC, UFC, IFCE, FAEC, FCDL, Agropolos e Assembleia Legislativa do Ceará devem participar do encontro. Representantes do setor produtivo, da cadeia do turismo e da gastronomia do Estado também participam da comitiva.