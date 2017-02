Produção de petróleo e gás natural registra recorde no Brasil em dezembro

14:37 · 02.02.2017 / atualizado às 14:38

A produção de petróleo totalizou 2,730 milhões de barris por dia, superando os 2,671 milhões produzidos em setembro de 2016 ( Foto: ANP )

O Brasil teve recorde tanto na produção de petróleo quanto na de gás natural em dezembro de 2016. A produção de petróleo totalizou 2,730 milhões de barris por dia, superando os 2,671 milhões produzidos em setembro de 2016. Trata-se de aumento de 4,7%, se comparado com o mês anterior, e de 7,8%, se comparado com o mesmo mês em 2015. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (2) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já a produção de gás natural foi de 111,8 milhões de metros cúbicos por dia, superando os 111,1 milhões de m³/d produzidos em novembro de 2016. O aumento foi de 0,6%, se comparado ao mês anterior, e de 11,3%, se comparado ao mesmo mês em 2015.

A produção total de petróleo e gás natural no País foi de aproximadamente 3,433 milhões de barris de óleo equivalente por dia.

O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural, produzindo, em média, 710,9 mil barris por dia de petróleo e 30,8 milhões de m³/d de gás natural. A produção de petróleo de Lula é a maior já registrada por um campo no Brasil, superando o recorde anterior do próprio campo em novembro de 2016, que foi de 663,2 mil barris diários.

Pré-sal

A produção do pré-sal, oriunda de 68 poços, foi de aproximadamente 1,262 milhão de barris de petróleo por dia e 49 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, totalizando aproximadamente 1,570 milhão de barris de óleo equivalente por dia, um aumento de 8,4% em relação ao mês anterior.

A produção do pré-sal correspondeu a 46% do total produzido no Brasil.