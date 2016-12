Procon constata variação de produtos de até 330% no supermercado

12:28 · 23.12.2016 / atualizado às 14:47 por Redação Diário do Nordeste

O quilo do pernil desossado pode variar até 160%. ( Divulgação )

A última pesquisa do ano com preços de alimentos e produtos nos supermercados da Capital foi divulgada pelo Procon Fortaleza nesta sexta (23) com variação de preços da ceia de Natal chegando a 330%.

O levantamento traz ainda um "box" com itens da ceia de natal e das festas de fim de ano como pernil, bacalhau, vinhos e espumantes.

Foram pesquisados 63 produtos entre os dias 21 e 23 de dezembro. A maior diferença foi encontrada no preço do quilo da uva, que pode chegar a 330% de variação. Já o quilo do pernil desossado pode variar até 160%.

Pesquisa mensal: variação no preço da batata chega até 278,11%

Entre os produtos da pesquisa mensal em supermercados, o Procon encontrou variação acima de 100% em cinco alimentos. A batata, por exemplo, pode ser encontrada de R$ 1,69 a R$ 6,39, ou seja, uma variação de 278,11%. Outros itens como alho, cenoura, tomate e cebola também estão entre os produtos que mais variaram no preço.