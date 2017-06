Prisma, Corolla e outros itens são leiloados pela Justiça Federal em Quixadá; veja lista

19:44 · 10.06.2017 / atualizado às 20:45

O Toyota Corolla XEI 18VVT, 2003/2004, apresenta alguns arranhões e pode ser adquirido por R$ 24.500,00 ( Foto: Site Hasta Pública )

Que tal adquirir um Prisma 2013/14 em bom estado de conservação, por R$ 30.000,00? Ou um Corolla 2003/04, regularmente funcionando, por R$ 24.000,00? Pois a Justiça Federal em Quixadá está leiloando virtualmente esses e outros automóveis e motos até o próximo dia 28.

Estão disponíveis também imóveis, terrenos e fazendas da cidade. Além de eletrodomésticos e outros equipamentos. Para obter algum deles, é necessário se cadastrar antecipadamente pelo e-mail operacional@hastapublica.com.br, no site www.hastapublica.com.br ou pessoalmente no Fórum Federal do município.

Os bens, oferecidos por pessoas que devem ao Município, foram apreendidos por mandado judicial para a execução do pagamento e posteriormente avaliados pela Vara Federal. O Edital foi publicado no dia 31 de maio, e uma lista completa com todos os bens, avaliações e depositores, divulgada no site da Justiça nesta semana.

Todos os leilões ocorrerão de forma eletrônica e também no Fórum. Quem declarar interesse pessoalmente precisa chegar ao local com uma hora de antecedência no dia marcado. Não havendo lance superior à importância da avaliação feita pela Justiça Federal para o item, os leilões seguem até 19 de julho.

Serviço:

Leilão público virtual de bens móveis e imóveis;

Justiça Federa no Ceará;

Até 28 de junho de 2017, ou 19 de julo de 2017 (em caso de excessão de lances);

www.hastapublica.com.br ou Rua José Jucá, n° 75, Centro - Quixadá/CE;

Acesse o Edial e lista dos bens.