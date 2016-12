Prévia da inflação passa de 0,18% para 0,40% em Fortaleza

08:32 · 21.12.2016 / atualizado às 10:11 por Redação Diário do Nordeste

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve considerável aumento em Fortaleza entre novembro e dezembro. A taxa passou de 0,18% para 0,40%, ao contrário do que ocorreu em novembro com relação a outubro, quando o índice apresentou uma desaceleração, indo de 0,31% a 0,18%. A inflação na Capital já acumula alta de 8,50% no ano e 0,89% no trimeste.

O IPCA-15 teve variação de 0,19% em dezembro e ficou abaixo da taxa de 0,26% de novembro. Esse foi o menor IPCA-15 para os meses de dezembro desde 1998, quando registrou 0,13%. Dessa forma, o IPCA-E, que se constitui no IPCA-15 acumulado, fechou o ano de 2016 em 6,58%. Em dezembro de 2015 a taxa havia sido 1,18%.

LEIA AINDA:

. Mais de 50% de pequenos empresários só vê fim da crise a partir de 2019

. Na crise, brasileiro segura consumo e prioriza família

. Confiança da indústria recua em dezembro

Brasília lidera aumento em dezembro

Quanto aos índices regionais, o mais elevado foi registrado em Brasília (0,99%), onde os preços das passagens aéreas tiveram alta de 21,30% com impacto de 0,35% no resultado do mês.

O menor índice foi o de Goiânia (-0,22%), sob influência do resultado da gasolina (-4,69%) e do etanol (-4,18%), além da queda de 1,76% nas tarifas de energia elétrica, refletindo a redução de 8,83% em vigor desde o dia 22 de outubro.