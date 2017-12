Prévia da inflação de Fortaleza volta a registrar elevação

09:10 · 21.12.2017 / atualizado às 09:52 por Redação Diário do Nordeste

A prévia da inflação em Fortaleza referente ao mês de dezembro subiu 0,29 ponto percentual em relação a novembro, chegando ao patamar de 0,24%. A alta veio após queda na passagem de outubro para novembro, quando o índice havia registrado deflação de 0,05%.

As informações são Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado esta quinta-feira (21), e medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE).

Das nove classes de despesas analisados, cinco apresentaram avanços em suas taxas de variação na Capital, com destaque para o grupo de Transportes, que cresceu 1,36 ponto percentual, chegando a inflação de 1,26%, o maior nível entre as categorias.

Brasil

Já a prévia da inflação do país fechou o ano em 2,94%. Essa é a menor taxa acumulada pelo IPCA-15 no fim de um ano, desde 1998, quando a inflação foi de 1,66%. A prévia da inflação de dezembro ficou em 0,35%, um pouco acima da prévia de novembro (0,32%) e do número de dezembro de 2016 (0,19%).

Entre os principais responsáveis pelo aumento de preços medido pelo IPCA-15 no ano, estão os gastos com habitação (que cresceram 6,96%), saúde e cuidados pessoais (6,68%) e habitação (6,15%). Os alimentos e bebidas acumulam deflação (queda de preços) de 2,15% e os artigos de residência, deflação de 1,51%.